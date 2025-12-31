Ante posible viaje del mandatario fuera del país, diputado del PDC pide no desconfiar del vicepresidente

Ante el posible viaje del presidente Rodrigo Paz a Suiza para un evento económico, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Daniel Fernández, pidió a la población no desconfiar del vicepresidente Edmand Lara, quien asumiría la presidencia de manera interina en ausencia del mandatario. El asambleísta afirmó que Lara tiene la capacidad de manejar el país y exhortó a no satanizar que la segunda autoridad del país asuma el mando.

“No deberían preocuparse, debería haber confianza, esperanza y apoyo (…) cualquier ciudadano tiene la capacidad de conducir al país siempre en el principio del pueblo”, sostuvo.

