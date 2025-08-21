Ante propuesta de nacionalización, aumenta el ingreso de autos chutos en la frontera con Chile

Ismael Pérez, alcalde del municipio fronterizo de Coipasa, reconoció que el ingreso de vehículos indocumentados se incrementó en los últimos días tras conocerse que el Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el binomio Rodrigo Paz – Edman Lara, plantea nacionalización de estos motorizados. Señaló que los chuteros utilizan diferentes rutas para internar los vehículos de forma ilegal. “Es un tema muy especial, la gente tiene que ser consciente de por quién votar para que sean nuestros representantes”, dijo en entrevista con Fides Oruro.

/// JH // ORURO ///