Ante renuncia colectiva de ministros, asambleístas piden activar ley de arraigo y alertas migratorias

Tras conocerse de los 17 ministros del presidente Luis Arce, presentarán renuncia colectiva, la diputada de la Bancada Libre, Lisa Claros, solicitó a la Contraloría General del Estado la activación de la ley de arraigo y las alertas migratorias, con el fin de evitar posibles fugas de las exautoridades. La legisladora afirmó que los exministros deben permanecer en el país para rendir cuentas sobre la situación económica nacional.

“Creemos que esta ley aún no fue activada, pero solicitaremos que se lo haga para evitar que exmandatarios, ministros y otros funcionarios abandonen el país (…) buscamos garantizar la permanencia de las exautoridades”, afirmó.

// APC /// LA PAZ //