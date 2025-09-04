Anulan convocatoria para registradores y subregistradores en Derechos Reales por irregularidades en el proceso

El magistrado del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, informó este jueves que se dejó sin efecto la convocatoria para la designación de registradores y subregistradores en Derechos Reales debido a denuncias de irregularidades e incumplimiento de plazos. Según explicó, se detectó la recepción de documentos fuera del plazo establecido, lo que motivó una revisión de las carpetas por parte de la Sala Plena.

“Hemos tomado la decisión de que la convocatoria quede sin efecto para que se pueda investigar a la comisión y que podamos nosotros, de acuerdo a las recomendaciones de control, fiscalización y transparencia, procesar a estas personas”, afirmó Spencer, a tiempo de garantizar que en caso de encontrar funcionarios implicados serán sancionados.

/// EUC // CHUQUISACA ///