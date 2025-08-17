Anulan voto del diputado Héctor Arce por falta electoral al mostrar su papeleta

Jurado electoral anuló el voto del diputado nacional por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce luego de que este mostrara su papeleta de sufragio al salir del recinto electoral, en una clara vulneración al principio del voto secreto. Francisco Vargas, vocal del TSE, confirmó que esta acción constituye una falta electoral, razón por la cual el jurado actuó de inmediato impidiendo que la papeleta fuera depositada en el ánfora y clasificándola como voto nulo. “El voto es secreto, y mostrar la papeleta lo invalida automáticamente”, explicó Vargas a Radio Fides.

El vocal también detalló que, si bien esta falta no es considerada un delito, está tipificada en la Ley del Régimen Electoral y puede conllevar sanciones como multas, además de la posibilidad de remitir el caso ante un juez electoral. Vargas insistió en que el acto de mostrar la papeleta no es un derecho del elector, sino una infracción que atenta contra uno de los principios fundamentales del proceso democrático. “El jurado actuó correctamente al anular el voto y preservar la integridad del sufragio”, concluyó.

