    lunes, agosto 25
    Seguridad

    Anuncian plan contra la retardación de justicia: auditarán juzgados e identificarán a detenidos con plazos vencidos

    Carlos Spencer Arancibia - Consejero
    El Consejo de la Magistratura anunció un plan de acción para combatir la retardación de justicia y garantizar igualdad procesal para todas las personas privadas de libertad en Bolivia. La medida contempla auditorías a juzgados con retrasos, fiscalización a tribunales y un censo para identificar a quienes superan el plazo legal de detención preventiva. “La justicia debe ser para todos los bolivianos, sin privilegios”, afirmó el consejero Carlos Spencer Arancibia.

    /// CHUQUISACA ///

