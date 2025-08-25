Anuncian plan contra la retardación de justicia: auditarán juzgados e identificarán a detenidos con plazos vencidos

El Consejo de la Magistratura anunció un plan de acción para combatir la retardación de justicia y garantizar igualdad procesal para todas las personas privadas de libertad en Bolivia. La medida contempla auditorías a juzgados con retrasos, fiscalización a tribunales y un censo para identificar a quienes superan el plazo legal de detención preventiva. “La justicia debe ser para todos los bolivianos, sin privilegios”, afirmó el consejero Carlos Spencer Arancibia.

/// CHUQUISACA ///