Aparece grupo que se atribuye representación del PDC en 20 provincias paceñas y critica al MAS

Tras la victoria del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en las elecciones del pasado domingo, aparecieron grupos de personas que se atribuyen la representación de organizaciones sociales, al estilo del Movimiento Al Socialismo (MAS). Este miércoles, el dirigente Fides Chura y sus acompañantes se presentaron en Plaza Murillo para proclamarse como representantes de las 20 provincias del departamento de La Paz, donde, según afirmaron, realizaron campaña en favor del presidente electo Rodrigo Paz y del vicepresidente Edman Lara.

“Estamos en Plaza Murillo para hacer conocer que los únicos representantes de las 20 provincias somos los que estamos acá presentes”, declaró una de las integrantes. Durante su aparición, también lanzaron críticas al MAS, partido al que acusaron de intentar sumarse al proyecto político a cambio de “pegas”.

/// DPC // LA PAZ ///