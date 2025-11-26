APB-Súmate rechaza receso parlamentario y solicitará trabajo continuo en la Asamblea Legislativa

El receso parlamentario está previsto para finales de diciembre; sin embargo, la senadora cochabambina de APB-Súmate, Claudia Mallón, anunció que solicitará su suspensión para garantizar la continuidad del trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Argumentó que existen temas urgentes que deben ser atendidos, como la elección del nuevo Contralor General del Estado, el proceso para completar magistraturas en el Órgano Judicial y otros asuntos pendientes.

“Nosotros consideramos que este momento crítico que vive el país requiere de trabajo, de consensos y de diálogo. No podemos seguir viviendo de interinatos. Tenemos a un contralor que es interino, tenemos que completar la elección de magistrados y para ello debemos trabajar y recuperar la credibilidad del pueblo”, afirmó.

/// JCH // COCHABAMBA ///