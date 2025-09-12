APDH Cochabamba pide declarar zona de emergencia al Trópico por hechos delincuenciales

En la región del trópico de Cochabamba se registraron dos intentos de secuestro en menos de una semana. Ante esta situación, el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Edwin Claros, pidió este viernes que se declare zona de emergencia a esta región del país para implementar un plan de seguridad que permita frenar la delincuencia.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) confirmó que se logró recuperar a dos víctimas: una mujer de 38 años y su hija de 6. “Habrían sido secuestradas por personas desconocidas en un vehículo y, posterior al hecho, se dieron a la fuga”, indicó un reporte oficial.

/// CM // COCHABAMBA ///