Aprehenden a ex zar antidroga de Evo Morales en operativo en el Trópico de Cochabamba

Felipe Cáceres, exviceministro de Defensa Social y exzar antidrogas durante el gobierno de Evo Morales, fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en el municipio de Puerto Villarroel, Trópico de Cochabamba. Este martes, durante un operativo en el sindicato Esmeralda Central 1ro de mayo, los efectivos hallaron un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína camuflado entre la maleza, a unos 80 metros de un sendero. En el lugar también se encontraron áreas de filtrado de acetato y destilación de ácido, con capacidad para albergar hasta diez personas. Cáceres, de 63 años, fue detenido en el lugar y se lo vincula directamente con este laboratorio.

Desde el Gobierno se indicó que este hecho sería una de las razones por las que se restringe el ingreso de autoridades a municipios como Villa Tunari. En ese sentido, se señaló un posible encubrimiento por parte de sectores cercanos al expresidente. «De que todo el entorno del señor Evo Morales se ha dedicado a esto, no hay que preguntarnos, es por eso que no nos permiten ingresar al Trópico», declaró Florentino Marca, coordinador gubernamental de Cochabamba.

