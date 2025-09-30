Close Menu
    Radio online
    martes, septiembre 30
    Seguridad

    Aprehenden a exgerente de Emapa por presuntos delitos de corrupción

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Franklin Flores - Gerente de Emapa
    Franklin Flores - Gerente de Emapa

    Franklin Richard Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), fue aprehendido este martes por orden del Ministerio Público en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su gestión.

    Flores es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. La aprehensión fue realizada por el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (DELCC), en el marco del proceso identificado con el CUD N.º 201102012504056. Según la denuncia, el exfuncionario habría ocasionado un daño económico al Estado mediante una mala administración de recursos públicos.

    Orden de aprehensión para Franklin Flores / Foto: DTV /

    /// LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply