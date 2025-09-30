Aprehenden a exgerente de Emapa por presuntos delitos de corrupción

Franklin Richard Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), fue aprehendido este martes por orden del Ministerio Público en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su gestión.
Flores es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. La aprehensión fue realizada por el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (DELCC), en el marco del proceso identificado con el CUD N.º 201102012504056. Según la denuncia, el exfuncionario habría ocasionado un daño económico al Estado mediante una mala administración de recursos públicos.
