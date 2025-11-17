Aprehenden a Huarachi por riesgos de fuga en la investigación por enriquecimiento ilícito

Este lunes, el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, fue aprehendido y permanecerá en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tras presentarse ante la Fiscalía paceña para declarar en el marco de las investigaciones que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.

El abogado Andrés Zúñiga informó a Radio Fides que el fiscal emitió la resolución de aprehensión al considerar que existen riesgos procesales de fuga y obstaculización, además de indicios de posible autoría en los delitos investigados.