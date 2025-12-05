Aprehenden a Lidia Patty por el caso Fondo Indígena y ella pide declarar en quechua

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo, Lidia Patty, fue aprehendida y presta su declaración en la Fiscalía de La Paz por el caso del desfalco millonario al ex Fondo Indígena donde es acusada de haber recibido Bs 700 mil en su cuenta bancaria. Su abogado, Jorge Nina, informó que Patty solicitó declarar en quechua y aseguró que está dispuesta a colaborar con la investigación.

“Tiene las pruebas de descargo; desde 2012 ha pedido auditorías al Fondioc y nunca las realizaron. Lidia Patty se va a someter a este proceso, va a presentar todas las pruebas de descargo y va a demostrar la verdad material de los hechos”, señaló.

/// APC // LA PAZ ///