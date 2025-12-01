Aprehenden al dirigente panificador Rubén Ríos y a su hijo; Fiscalía investiga tres delitos por presunta corrupción en Emapa

El máximo dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, fue aprehendido este lunes por el presunto negociado que habría causado daño económico al Estado con harina subvencionada, denunciado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. También fue aprehendido su hijo, Ricky Ríos. La Fiscalía investiga a la esposa del dirigente y a otros allegados.

“En horas de la mañana del día de hoy se procedió con la aprehensión del hijo del señor Rubén Ríos, quien en el transcurso de la tarde se presentó. La denuncia presentada contra el señor Ríos es por tres delitos: uso indebido de bienes del Estado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito”, afirmó el fiscal Ronald Jurado.

