Aprehenden al exgerente de YPFB Logística por el caso Botrading; Fiscalía pide cuatro meses de detención

Tras su declaración, este viernes la Fiscalía aprehendió al exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz Taca, por presuntas irregularidades en la importación de combustibles a través de la empresa Botrading. El fiscal investigador, Omar Yujra, explicó que el exejecutivo firmó el contrato de cesión del 1% de las acciones de Botrading a YPFB Logística, subsidiaria de YPFB Corporación, hecho que tiene que ver con presuntos sobreprecios en la compra de gasolina y diésel.

“Se ha podido obtener los distintos datos de identificación de todos los implicados y, en el caso concreto del ciudadano Félix Cruz Taca, se tiene documentación de que él ya conocía la cesión del 1% de acciones de Botrading ofertado a YPFB Logística”, afirmó Yujra.

La Fiscalía presentó la imputación por delitos de corrupción y solicitó la detención preventiva del exgerente por cuatro meses en la cárcel de San Pedro, en La Paz.

/// APC // LA PAZ ///