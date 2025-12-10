Apuntan a Arce como el “pez gordo” del desfalco de Bs 1.000 millones al Fondo Indígena

El exdiputado Rafael Quispe señaló al expresidente Luis Arce como el principal responsable del presunto desfalco de Bs 1.000 millones al Fondo Indígena. Quispe afirmó este miércoles que, durante su gestión, el exmandatario habría instruido depósitos de recursos públicos a cuentas particulares, entre ellas la de la exdiputada Lidia Patty.

“El instruye que dineros públicos sean depositados en cuentas particulares. En este caso, se depositó a Lidia Patty más de un millón de bolivianos. Es el primer pez gordo que se está deteniendo”, afirmó.

Por su parte, el abogado Eduardo León, quien denunció a Lidia Patty por presuntamente recibir recursos del Fondo Indígena, sostuvo que el caso está vinculado a la gestión de Arce como ministro de Economía entre 2010 y 2015. “Esto está relacionado porque en su momento fue ministro de Estado, de Finanzas, cuando se conoció el desfalco al Fondo Indígena”, afirmó.

