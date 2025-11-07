Arce acusa a Evo Morales de generar fracturas internas en el MAS y de saboteo económico y dice que se van “con la frente en alto”

En su mensaje dirigido al país, el presidente Luis Arce expuso este viernes las fracturas internas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). Atribuyó estas divisiones principalmente a los intereses del exmandatario Evo Morales, quien, según Arce, persiste en su intento de recuperar el poder. El mandatario cuestionó las motivaciones de la exautoridad y señaló que su afán por ocupar nuevamente la “silla presidencial”, junto con su influencia dentro del MAS, provocaron bloqueos políticos y sabotajes económicos que afectaron el bienestar de la población.

Arce denunció que la gestión de Morales, especialmente durante los últimos años de su mandato, desvió recursos y generó crisis como el desabastecimiento de combustibles, lo que provocó el encarecimiento de precios que se vive actualmente. A pesar de estos desafíos, el presidente destacó que su gobierno logró una expansión económica y estabilidad financiera, sin moras en la deuda externa. Además, aprovechó la oportunidad para referirse a los procesos que le siguen y aseguró que tomará medidas para que, mediante la justicia, “la verdad salga a la luz”.

Por su parte, el vicepresidente David Choquehuanca, en su mensaje final al país, reflexionó sobre los desafíos actuales y la transición del populismo a la derecha. Advirtió que la idea de gobernar obedeciendo sigue siendo una “utopía lejana”. Según Choquehuanca, los pactos políticos que primaron en los últimos años no solo desoyeron el mandato popular, sino que también sabotearon el desarrollo económico, profundizando la confrontación y la intolerancia. Hizo un llamado a retomar la unidad y la coherencia con las necesidades del pueblo, y a reconstruir una Bolivia basada en el pensamiento propio y la verdadera convivencia pluricultural.

“Nuestros abuelos nos han advertido que el honor de un pueblo radica en el modo en que tratamos a las mujeres. Las mujeres dignas, llenas de equilibrio, son el corazón cálido de la Madre Tierra. En la vida cotidiana, mientras las mujeres sean respetadas, ningún pueblo será exterminado”, sostuvo.

/// LA PAZ ///