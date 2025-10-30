Arce afirma que la rápida aprobación de créditos confirma un “boicot” al Gobierno

En el aniversario de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz (Agamdepaz), el presidente Luis Arce afirmó que la aprobación de créditos en tiempo récord en los últimos días confirma la existencia de un plan de “boicot y estrangulamiento” al Gobierno desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Señaló que si los créditos se hubieran aprobado hace meses, se habría evitado la escasez de divisas y combustibles que afecta al país.

“Han confesado los asambleístas nacionales el boicot y sabotaje que nos venían haciendo cuando nos decían que no querían aprobar los créditos porque no querían sobreendeudarse, que no teníamos cómo pagar los créditos”, declaró.

