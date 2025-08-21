Close Menu
    Arce asegura que no dejará el país y aclara que su viaje en octubre será por motivos de salud

    Informe de gestión del presidente Luis Arce
    Adelantó esta información para evitar especulaciones.

    Durante un encuentro con periodistas en la ciudad de La Paz, el presidente Luis Arce aseguró que no abandonará el país tras los comicios y aclaró que su viaje programado a Brasil en octubre, mes de la segunda vuelta electoral, será únicamente para realizarse un chequeo médico. “Aquí está mi familia, aquí están mis amigos, aquí está mi fuente de ingresos que es la universidad y por lo tanto yo voy a estar aquí, no tengo por qué irme a ningún lado”, expresó.

    /// APC // LA PAZ ///

