    Política

    Arce denuncia intento de golpe a la democracia y pide al TSE convocar a los órganos del Estado para garantizar el balotaje

    El presidente Luis Arce ofreció hoy una conferencia de prensa en la que pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocar a una reunión con los cuatro órganos del Estado. Según explicó, el objetivo es que todos se comprometan a garantizar la realización de la segunda vuelta electoral, ante posibles intentos de suspender el proceso.

    “Una reunión donde vayamos a ratificar todo nuestro compromiso por la democracia y que ratifiquemos lo que vinimos suscribiendo en la anterior reunión, donde todos, incluidos los partidos políticos, nos comprometimos a continuar con el orden democrático en el país y no hacer ningún tipo de situación que ponga en riesgo este proceso”, afirmó el mandatario.

