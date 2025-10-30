Arce no se presenta por tercera vez a la prueba de ADN con el hijo de Brenda Lafuente

La exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, se presentó este jueves al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Cochabamba para que se realice la prueba de paternidad del presidente Luis Arce con el presunto hijo que tienen en común y por tercera vez el mandatario no asistió al llamado judicial que ordenó la realización de los estudios.

“Hace una semana indicó que es estéril y que no iba a estar presente porque no puede tener hijos. Según él, iba a adjuntar un certificado médico, pero nunca lo hizo”, declaró.

