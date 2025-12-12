Arce se declara inocente y afirma que no participó en el 99% de las reuniones del exFondo Indígena

Este viernes en su audiencia de medidas cautelares, el expresidente Luis Arce reiteró su inocencia y afirmó que no participó en el 99% de las reuniones del directorio del extinto Fondo Indígena. Señaló que la normativa no obligaba la presencia del ministro en dichas sesiones y que mediante resoluciones ministeriales, designaba a un funcionario para representar al Ministerio de Economía.

“Precisar que el decreto que establece a los integrantes habla del Ministerio de Hacienda en esa época y otros componentes del directorio del Fondo Indígena. El ministro no participa de las reuniones; en ese entendido, designaba al representante del Ministerio de Economía con resoluciones ministeriales”, sostuvo.

La Fiscalía sustenta su imputación en un acta del 23 de noviembre de 2009, elaborada en Tarija, donde se consigna que Arce, como ministro de Economía, informó sobre la existencia de Bs 925 millones de destinados a proyectos del Fondo Indígena, además de otros recursos anuales.

