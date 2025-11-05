Arce se reúne por última vez con su gabinete y ministro de Minería afirma que se van tranquilos

Este miércoles, en la Casa Grande del Pueblo, tuvo lugar la última reunión del gabinete del presidente Luis Arce, quien se reunió con sus 17 ministros y también con viceministros de las diferentes carteras de Estado. En ese contexto, el ministro de Minería, Alejandro Santos, señaló que las autoridades que culminan su gestión dejan el cargo “con la frente en alto”.

“Estamos con la moral de frente, nos estamos yendo con la misión cumplida tras haber reactivado la minería. Las empresas mineras antiguas duplicaron su producción. Estamos dejando con industrialización; hoy nuestro presidente ha mostrado el gran complejo siderúrgico del Mutún”, aseveró.

/// DPC // LA PAZ ///