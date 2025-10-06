Arranca el Congreso de la COB en Pando; Huarachi propone un cambio total y generacional en la directiva

Este lunes se desarrolla en la ciudad de Cobija, departamento de Pando, el XVIII Congreso Nacional de la Central Obrera Boliviana (COB). El evento comenzó con una marcha y continuará con la instalación oficial del congreso a las 16:00 en el coliseo Alfredo Huari. A su llegada, el actual ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, expresó que este encuentro debe marcar una renovación en la dirigencia del sector.

«Creo que es importante un cambio total en el comité ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, no solo un cambio total sino generacional, de nueva camada de dirigentes, de nuevos cuadros sindicales», afirmó.

/// JCP // PANDO ///