Arzobispo de Sucre dice a Paz y Lara que la gobernabilidad requiere unidad

El expresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y arzobispo de Sucre, monseñor Ricardo Centellas, se refirió este viernes a la situación que atraviesa el país y señaló que, si bien el Gobierno ya lanzó algunas medidas, los resultados de todos los actuados se verán en próximos años. En ese contexto, llamó a que exista unidad entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara para fortalecer la gobernabilidad.

“Este gobierno estará poniendo las bases sólidas para que dentro de unos cuatro o cinco años haya una mayor tranquilidad, credibilidad y no estemos en incertidumbre. Lo fundamental es tomar en cuenta los principios que requiere la gobernabilidad, y uno de los principios es la unidad”, afirmó a Loyola Fides Sucre.

