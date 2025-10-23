Asamblea de instituciones decidirá esta noche medidas contra el gobierno entrante por incumplimiento de posesión en Sucre

El presidente del Comité Impulso Para el Desarrollo de Provincias de Chuquisaca (CIDEPRO), José Antonio Navarro, confirmó que para esta noche se convocó a una asamblea de instituciones. En este encuentro, que contará con la participación de varias autoridades, se espera definir medidas de protesta contra el nuevo gobierno. La movilización responde al incumplimiento del compromiso firmado por el presidente electo, Rodrigo Paz, sobre posesionarse en la Casa de la Libertad de Sucre.

“Como cívicos de las provincias vamos a tener una postura que daremos a conocer. Tenemos muchos proyectos firmados de compromiso, lo que no va a tener sentido si dejamos pasar esto”, aseveró.

