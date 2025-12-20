Asamblea elige a los nuevos vocales del TSE: conozca los nombres

Tras una sesión de aproximadamente siete horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) eligió a los seis nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En la votación participaron 151 legisladores.

La elección se hizo de forma nominal, después de que se descartó la votación por planchas.

Las nuevas autoridades del TSE son Silvia Chávez Reyes quien obtuvo 120 votos, Celedonia Cruz Ayma con 115, Carlos Alberto Goitia con 114, Ximena Camacho Goyzueta con 110, Carlos Ortiz Quezada con 109 y Ramiro Canedo Chávez con 104.