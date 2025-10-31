Asamblea Legislativa concluye su gestión sin sancionar a parlamentarios pese a múltiples denuncias en la Comisión de Ética

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, denunció este viernes que, durante los cinco años de gestión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Comisión de Ética no funcionó ni emitió sanciones contra los parlamentarios que fueron denunciados ante esa instancia. Afirmó que, desde 2020, se presentaron varios casos contra diputados y senadores sin que se haya dado curso a ninguno.

“No ha funcionado, pese a que han existido varias denuncias, incluso una de pedofilia contra uno de los diputados. Es una lástima que no hayan funcionado todas las instituciones ni las comisiones, porque aquí lo que ha sido prioritario ha sido el tema político”, señaló Campero a Radio Fides.

/// APC // LA PAZ ///