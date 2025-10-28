Close Menu
    Asamblea prevé tratar ley de diferimiento de créditos en su sesión de clausura

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    David Choquehuanca, Pdte. Asamblea Legislativa /Foto: Vicepresidencia/
    El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, informó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizará su sesión de clausura este viernes 31 de octubre. En esa reunión se prevé el tratamiento de la ley de diferimiento de créditos, que fue devuelta por el Órgano Ejecutivo.

    “El señor David Choquehuanca ha definido que la sesión de clausura del periodo legislativo va a ser este día viernes, y habrá que aguardar que la misma se oficialice. Seguramente hasta el miércoles saldrá la convocatoria”, señaló.

    /// GPP // LA PAZ ///

