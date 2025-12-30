Asambleísta del MAS pide respeto al debido proceso para exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo

El asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marcial Ayali, pidió este martes que la justicia respete el debido proceso contra el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien se encuentra actualmente aprehendido. Aunque hizo este pedido, la autoridad legislativa reconoció que existen casos de la gestión del exministro que deben ser investigados.

“Es una detención política porque dicen que habría alterado el orden y creo que tras un arresto de ocho horas debieron liberarlo. Yo creo que todo ciudadano está para demostrar su inocencia”, aseveró.

/// DQ // POTOSÍ ///