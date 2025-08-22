Asambleísta denuncia nueva reducción del 56% en el presupuesto asignado a Cochabamba

La crisis económica continúa afectando a la Gobernación de Cochabamba, este viernes el asambleísta departamental Sergio de la Zerda advirtió que podría existir una reducción de personal debido al recorte del 56% en el presupuesto asignado por el Gobierno nacional. “Las proyecciones indican vamos a recibir solo el 44% de lo que el mismo gobierno se ha comprometido en papeles a desembolsarnos y esto determina que desde el ejecutivo se esté pensando en un recorte del 40% del personal”, señaló.

/// CM // COCHABAMBA ///