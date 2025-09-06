Asambleísta departamental plantea cerrar la Asamblea de Cochabamba ante la crisis económica

Desde la bancada Súmate, el asambleísta departamental de Cochabamba, Diego Brañez, propuso en las últimas horas cerrar la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) debido a la crisis económica que enfrentan las regiones del país. Señaló que la institución genera muchos gastos y que sus miembros no cumplen con su trabajo, ya que, según dijo, se dedican más a defender a sus líderes que a legislar.

“Debería cerrarse la asamblea porque no legisla, solamente el Ejecutivo manda las leyes y los asambleístas van y levantan la mano para aprobar. De nada sirve continuar con esta Asamblea Legislativa si no hacen leyes ni elaboran propuestas de shock”, aseveró.

/// CM // COCHABAMBA ///