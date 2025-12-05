Close Menu
    Asambleísta Fernández advierte que el apuro en la elección de vocales del TED Oruro podría generar conflictos

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Tribunal Electoral Departamental (TED) Oruro
    El asambleísta departamental de Oruro, Jhonny Fernández, expresó este viernes su preocupación por el corto tiempo que tienen las asambleas legislativas departamentales para seleccionar, elegir y designar a los vocales de los tribunales electorales departamentales. Señaló que en Oruro existe una fuerte división entre las bancadas, especialmente dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS).

    “Nos limita el tiempo; en 15 días tenemos que emitir todo el proceso. Anteriormente teníamos un lapso más amplio para las entrevistas, que hoy se están eliminando. Incluso en el tema de las impugnaciones solamente se está dando un día”, indicó.

    /// JSM // ORURO ///

