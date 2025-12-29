Asambleísta insta al gobierno a procesar a quienes socaparon la corrupción durante los 20 años de gobierno del MAS

El asambleísta departamental de Potosí, Reynaldo Romaña, afirmó este lunes que la lucha contra la corrupción debe incluir a los “cómplices internos” dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS). En ese sentido, Romaña instó al gobierno de Rodrigo Paz a procesar a aquellos que hayan socapado u omitido denunciar presuntos actos irregulares dentro del partido.

“La Procuraduría General del Estado ha señalado que va a llegar esta situación (investigaciones) a todos aquellos que hayan callado o sacado. Van a ser incluso afectados en los bienes que tengan porque está pidiendo el pueblo potosino no solo darles un castigo sino recuperar la afectación”, precisó.

