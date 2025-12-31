Asambleístas de Cochabamba presentan acción de inconstitucionalidad contra el D.S. 5503 ante el TCP

Asambleístas departamentales de Cochabamba presentaron este miércoles de manera oficial una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 5503 ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El asambleísta Juan Carlos Irahola informó que la demanda ya fue ingresada y que se aguardan las notificaciones correspondientes para continuar con el proceso legal.

“Son aspectos que van en contra de la Constitución, por lo que pedimos al Tribunal que deje sin efecto este decreto, ya que artículos como el 5, 8, 9, 10, 11, entre otros, vulneran el artículo 158 de la Constitución Política del Estado y no pueden ir en su contra”, afirmó.

// JC /// COCHABAMBA ///