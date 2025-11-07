Asambleístas esperan que el presidente Paz incluya a mujeres en su gabinete de ministros

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Sandra Rivero, expresó este viernes su expectativa de que el presidente Rodrigo Paz tome en cuenta a mujeres para conformar su gabinete de ministros, cuya presentación oficial se realizará este sábado. Señaló que la composición del nuevo equipo de gobierno mostrará la forma en que el Estado se reestructurará y definirá las tareas a seguir durante la nueva gestión.

“Personalmente, me gustaría ver a mujeres que acompañen a nuestro presidente en una tarea tan compleja y difícil. No tengo con exactitud los nombres de los ministros, pero sé que fueron elegidos por su tecnocracia y experiencia, y el presidente Paz presentará eso”, afirmó.

