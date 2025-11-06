Asambleístas responsabilizan a Evo Morales e Iván Lima por manipulación de la justicia para encarcelar a Añez

Asambleístas de diferentes fuerzas políticas denunciaron que la manipulación de la justicia por parte del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) llevó al encarcelamiento injusto de la expresidenta Jeanine Áñez. Los legisladores coincidieron en que la reciente anulación de su sentencia en el caso Golpe II demuestra el proceso fue político y no jurídico.

El diputado Alarcón aseguró que, tras la libertad de la exmandataria, el expresidente Evo Morales y el exministro de Justicia, Iván Lima, deben responder ante la justicia por haber promovido un juicio ordinario en lugar de uno de responsabilidades. “La expresidenta Áñez siempre estuvo dispuesta a someterse a un juicio de responsabilidades, como se hizo con García Meza. Esto fue porque Evo Morales, como lo reconoció Iván Lima, le ordenó al gobierno de Arce que se pasen por alto las garantías de la Constitución”, declaró a Radio Fides.

Por su parte, el diputado Alejandro Reyes afirmó que todos los que dieron la orden política para encarcelar a la expresidenta Áñez deberán enfrentar la justicia.

/// APC // LA PAZ ///