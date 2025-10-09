Close Menu
    Asesor del PDC revela que el Gobierno tiene en curso la venta anticipada de otra tonelada de oro

    Oro /Imagen ilustrativa/ Foto: Economy
    El asesor económico del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Gabriel Espinoza, reveló este jueves que el Gobierno del presidente Luis Arce tiene en curso la venta anticipada de 1,6 toneladas adicionales de oro, que se suman a las más de ocho toneladas ya comercializadas en semanas pasadas.

    “No solamente son las 8,4 toneladas que ya se ha reconocido públicamente que se han vendido con anticipación, sino que hay ahora en proceso de operación 1,6 toneladas adicionales”, precisó. Según el asesor, el próximo gobierno asumirá el mando con más de 10 toneladas de oro comprometidas hacia el futuro.

     

