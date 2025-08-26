Así queda conformada la Asamblea Legislativa para el periodo 2025–2030

Con los resultados oficiales de las elecciones del pasado 17 de agosto, se definió la nueva composición de la Asamblea Legislativa para el periodo 2025–2030. En la Cámara de Senadores, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo 16 escaños, seguido por Alianza Libre con 12, Alianza Unidad con 7 y APB-Súmate con 1. En la Cámara de Diputados, el PDC también lidera con 49 legisladores, mientras que Alianza Libre suma 39, Alianza Unidad 26, Alianza Popular 8, APB-Súmate 5 y el Movimiento Al Socialismo (MAS) logró 2 representantes.

/// LA PAZ ///