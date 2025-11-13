Así quedaron conformadas las presidencias de las comisiones en la Cámara de Diputados

En su primera sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó este jueves la conformación de las 12 comisiones y 37 comités para la legislatura 2025-2026, además de elegir a los presidentes y miembros que las integrarán.

Para esta gestión parlamentaria, la Comisión de Constitución estará presidida por Juan Del Granado Cosío; la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado por Edgar Manolo Rojas Paz; la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas por Raúl Alfonso Párraga Meléndez; la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria por Emilio Barrera Ramos; la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías por Marina Isabel Cachambi Álvarez; y la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturales e Interculturalidad por Pamela Jaldin Vélez.

La Comisión de Educación y Salud estará presidida por Milka Rojas Grágeda; la Comisión de Derechos Humanos por William Marcelo Solís Valencia; la Comisión de Política Social por Kattia Juvenila Arando Sandoval; la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas por Catherine Pinto Veneros; la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante por Nathaly Tovías Claure; y la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente por Helen Patricia Patiño Butrón.