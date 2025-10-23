Asoban pide al nuevo gobierno clarificar el tipo de cambio de dólar congelado en Bs 6.96 desde 2011

El secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), Nelson Villalobos, se refirió este jueves a la propuesta del nuevo gobierno electo de implementar un tipo de cambio flexible del dólar una vez que asuman el mando del país. Villalobos solicitó a las nuevas autoridades clarificar la situación de las divisas, ya que el tipo de cambio se mantiene en 6.96 bolivianos desde 2011, aunque la moneda es prácticamente inexistente.

“El presidente electo tiene políticas establecidas para el tratamiento de este problema cambiario y será la aplicación de esas políticas las que nos permitan clarificar de aquí en más cuál va a ser el tratamiento de la situación cambiaria”, afirmó.

/// DPC // LA PAZ ///