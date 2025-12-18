Asociación de Surtidores se declara en emergencia y advierte que será inviable la continuidad de sus operaciones

Este jueves, en conferencia de prensa, la Asociación de Surtidores (Asosur) informó que se encuentra en estado de emergencia debido al incremento en los precios de los combustibles. La presidenta del sector, Carla Zuleta, señaló que el aumento hará inviable la operación de las estaciones de servicio.

Asimismo, advirtió que las medidas económicas anunciadas contravienen el compromiso del presidente Rodrigo Paz de incentivar la inversión privada y garantizar un entorno favorable para su desarrollo. Aseguró que, con la nueva realidad económica, los surtidores no se encuentran en condiciones de renovar sus licencias de operación.

“La comisión vigente no cubre el costo financiero ni operativo necesario para una operación regular y sostenible (…) Las disposiciones actuales, lejos de promover la inversión privada, están generando un escenario de inviabilidad económica que conducirá al quiebre de las estaciones de servicio”, precisó.

/// DPC // LA PAZ ///