ASOSUR advierte que YPFB respalda calidad del combustible con un voucher emitido por la misma estatal

La representante de la Asociación de Surtidores de Bolivia (ASOSUR), Carla Zuleta, informó en la víspera que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) emite en La Paz un voucher como certificado de buena calidad del combustible. Explicó que este documento es elaborado por la misma empresa estatal.

Zuleta aclaró que el voucher no certifica las condiciones técnicas de cada cisterna, sino que corresponde al lote completo que se despacha a las estaciones de servicio. “Es importante aclarar que este voucher es realizado de la totalidad del lote que se despacha a las estaciones de servicio y no así un documento que llegue a certificar que esa cisterna cumple con las condiciones técnicas”, afirmó.

YPFB dejó de solicitar los estudios que antes realizaba el Instituto de Investigaciones Mecánicas y Electromecánicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

/// DPC // LA PAZ ///