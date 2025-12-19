ATT denuncia alzas especulativas en tarifas y advierte sanciones a operadores

Explicó que los operadores están obligados a presentar hoja de costos donde se detalla la incidencia real de los combustibles en las tarifas.

El director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), Carlos Ágreda, calificó este viernes como plenamente especulativos los incrementos de tarifas aplicados por algunos operadores del transporte interdepartamental. Ágreda advirtió que esta medida no tiene sustento técnico ni legal y cuestionó las justificaciones presentadas por los transportistas. La autoridad señaló que el impacto de los ajustes en los precios de los combustibles no alcanza ni al 50% como se pretende argumentar en algunos casos.

“El decreto no solo ha elevado el precio de los carburantes, sino que también se ha emitido un conjunto de disposiciones que prevén compensaciones a los operadores, se ha liberado de aranceles”, expresó.

/// GPP // LA PAZ ///