    Economía

    ATT y chóferes interdepartamentales llegan a acuerdo y pasajes subirán desde el 2 de enero

    La actual terminal de buses de la ciudad de Cochabamba, situada en la avenida Ayacucho. DICO SOLÍS
    El director nacional de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Carlos Agreda, informó este martes que, tras una reunión con el sector del transporte interdepartamental, se acordó un incremento provisional del 40% en el precio de los pasajes. La medida entrará en vigencia desde el 2 de enero y tendrá una duración de 180 días, periodo en el que se aplicarán controles para garantizar el cumplimiento del acuerdo por parte de las empresas de transporte.

    “Se efectuarán mecanismos de control destinados a identificar y sancionar a empresas que no cumplan con el acuerdo”, afirmó.

