Audiencia de Camacho y Pumari por el caso “Golpe I” entra en cuarto intermedio y se definirá mañana

La audiencia de revisión de la detención preventiva del exlíder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, y del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el denominado caso “Golpe I”, fue instalada este lunes, pero quedó suspendida en un cuarto intermedio hasta mañana a las 08:45. La defensa de Camacho solicitó la cesación a la detención preventiva, alegando que permanece privado de libertad desde hace casi mil días sin que exista una sentencia en su contra y a las dilaciones en el tratamiento de los puntos procesales.

Paolo Patzi, abogado defensor, confía en que la audiencia se reanude mañana con una resolución favorable que otorgue la libertad irrestricta a ambos.

//GP//LA PAZ