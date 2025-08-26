Audiencia del caso Sacaba es suspendida y reprogramada para el viernes

La audiencia del denominado caso “Masacre de Sacaba”, en el que la expresidenta Jeanine Áñez es acusada, fue suspendida este martes luego de que su defensa legal presentara una excepción de incompetencia. La sesión, convocada por el Tribunal Primero de Sentencia de Sacaba para las 08:30, se instaló a las 09:02 mediante una sala virtual, en cumplimiento de una instrucción emitida el pasado 25 de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El abogado de Áñez, Luis Guillén, informó a Radio Fides que la audiencia fue reprogramada para el viernes a las 08:30.

//GP// LA PAZ