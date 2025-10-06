Auditoría sobre posible exceso en el cupo de exportación de carne a China estará lista el viernes

Se estableció un cupo de 44.000 toneladas para la exportación de carne boliviana, y China es uno de los países a los que se exporta este producto. Sin embargo, ese país advirtió presuntas irregularidades en el cumplimiento del cupo autorizado, pues se presume que Bolivia estaría superando el límite establecido para la exportación. El responsable departamental del SENASAG en el Beni, Ronny Salvatierra, informó que se realizará una auditoría nacional que finalizará el viernes.

“La denuncia que estaba siendo emanada por los diferentes canales, donde un frigorífico nacional exportaba carne a China de una manera que no estaba correcta (…) En la denuncia dice que hubo un ingreso de mayor cantidad al cupo que Bolivia tiene para exportar”, detalló.

/// ER // BENI ///