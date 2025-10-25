Close Menu
    Aumento de casos de varicela en Potosí provoca cierre parcial de 27 unidades educativas

    Varicela /Imagen de referencia/
    Maritza Choque, directora distrital de Educación en Potosí, informó en las últimas horas que el testeo masivo realizado por la dirección de Epidemiología permitió detectar estudiantes portadores de varicela. Como medida preventiva, se decidió el cierre parcial de 27 unidades educativas en la ciudad.

    “Convocamos al municipio para que realice la desinfección, siempre en coordinación con la junta de distrito (…) Teníamos identificadas 27 unidades educativas, y se realizó un cierre parcial de los grados donde se presentaron estos casos”, precisó la directora.

