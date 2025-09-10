Autoprorrogados seguirán en funciones hasta la elección de sus sucesores, afirma presidente del TCP

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, afirmó este miércoles que los magistrados prorrogados continuarán en sus cargos hasta que se elijan a sus sucesores mediante elecciones judiciales. Explicó que este proceso busca completar los puestos que no fueron definidos en los comicios de diciembre del año pasado y que la responsabilidad está en manos de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Lo que corresponderá es que nuestra Asamblea Plurinacional realice la preselección en los departamentos que aún no han culminado en esta etapa. Nosotros nos mantendremos hasta que venga nuestro reemplazo”, precisó Hurtado.

/// EUC // CHUQUISACA ///